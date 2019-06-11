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    Вт., 11 июня 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Игры для детей
    • New! Kreolika Cегодня в 21:17 «Ответить»
      Недавно купили дачу, но там детям нашим абсолютно негде играть. Нужно как-то оборудовать им такое место. Сейчас вот придумываю, что же такого можно сделать, а потом уже буду предлагать мужу. Что лучше сделать? Детки очень активные и непоседливые.
      • New! Данабек Cегодня в 21:22 «Ответить»
        Мне кажется, что тут ничего особенно сложного нет: повесить качели можно на дерево либо сделать перекладину, песочницу им организовать, засеять полянку газоном, чтобы было где побегать.
        • New! Monstrik Cегодня в 21:29 «Ответить»
          Можно построить домик для детей, даже на дереве. Если их увлекают такие игры. Можно купить небольшую горку и поставить ее. Сейчас на любой запрос можно найти. Как вариант, можно уже заказать и поставить готовый комплекс для детской площадки для дачи или даже деревянный лабиринт. Это для непосед будет интересно. Вот здесь можно посмотреть различные варианты детского оборудования.
          • New! Verblyud Cегодня в 21:35 «Ответить»
            У нас мальчишки. Они тоже не могут долго усидеть на месте. Но мы с ними построили домик на дереве. И теперь они оттуда не вылазят. Даже еду им туда приходится носить.
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