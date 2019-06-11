Недавно купили дачу, но там детям нашим абсолютно негде играть. Нужно как-то оборудовать им такое место. Сейчас вот придумываю, что же такого можно сделать, а потом уже буду предлагать мужу. Что лучше сделать? Детки очень активные и непоседливые.
Можно построить домик для детей, даже на дереве. Если их увлекают такие игры. Можно купить небольшую горку и поставить ее. Сейчас на любой запрос можно найти. Как вариант, можно уже заказать и поставить готовый комплекс для детской площадки для дачи или даже деревянный лабиринт. Это для непосед будет интересно. Вот здесь можно посмотреть различные варианты детского оборудования.