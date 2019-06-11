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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Купить ламинированную фанеру ФОФ.
    • New! damanTIM Cегодня в 11:19 «Ответить»
      Занимаемся строительством зданий под ключ, для заливки фундамента и стен из бетона используем, в основном, опалубку из фанерных плит. Срочно нужно сделать заказ ламинированной фанеры ФОФ в большом объеме. Подскажите, пожалуйста, проверенного поставщика качественной фанеры в Минске по адекватным ценам.
      • New! meliSERG Cегодня в 11:21 «Ответить»
        Рекомендую посмотреть на этом сайте https://xn--80aao5aqu.xn--90ais/%D1%84%D...84%D0%BE%D1%84/ . Первый раз обратился по совету знакомых, не пожалел, теперь постоянно приобретаем продукцию только у них. Никогда не бывает перебоев с поставкой, к качеству претензий нет, цены приемлемые.
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