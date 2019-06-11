Всем привет. Очень люблю смотреть фильмы и сериалы онлайн , раньше пользовалась несколькими сайтами. Сейчас один закрыли, а на другом качество ухудшилось. Подскажите, на каких сайтах вы смотрите фильмы в нормальном качестве , бесплатно и без регистрации,чтобы интерфейс был удобным.
Привет. Я постоянно смотрю на этом сайте http://serialbox.org , очень удобный, пользуюсь им давно, на другие переходить не хочу. Качество видео высокое, всегда вовремя выкладывают все новинки и быстро обновляют серии и сезоны.Вообщем, рекомендую.