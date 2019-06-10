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Тема: Сухой туман
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Форумчане, кто слышал что-то о технологии сухой туман? Возможно есть реальные отзывы пользователей? Хотелось бы еще послушать тех, кто занимается продажей услуг в данной области.
Слышал про такую услугу. Но, если не ошибаюсь она несколько по другому называлась. Одно могу сказать, что качество очистки очень высокое, авто после курильщиков очень хорошо очистили.
Приветствую! По поводу сухого тумана много сейчас споров, но все таки я считаю, что это единственный возможный способ избавиться от неприятных запахов в помещение и авто. Что касается модификации, существует только Американская технология, соответственно оборудование тоже из США. Если убудет интересно, вот здесь есть статья о том, как можно заработать с помощью сухого тумана https://
www.dezfog.ru/blog/biznes-na-sukhom-tuma...a-sukhom-tumane
Доброго!Не слышал о таком никогда. Но скоро планирую бу авто покупать, скорее всего такая чистка будет очень актуальна. Поищу информацию об этом. Спасибо.