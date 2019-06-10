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    Пн., 10 июня 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Сухой туман
    • New! NikNikol Cегодня в 12:05 «Ответить»
      Форумчане, кто слышал что-то о технологии сухой туман? Возможно есть реальные отзывы пользователей? Хотелось бы еще послушать тех, кто занимается продажей услуг в данной области.
      • New! Вадим Бор Cегодня в 13:16 «Ответить»
        Слышал про такую услугу. Но, если не ошибаюсь она несколько по другому называлась. Одно могу сказать, что качество очистки очень высокое, авто после курильщиков очень хорошо очистили.
        • New! Limonov Cегодня в 13:31 «Ответить»
          Приветствую! По поводу сухого тумана много сейчас споров, но все таки я считаю, что это единственный возможный способ избавиться от неприятных запахов в помещение и авто. Что касается модификации, существует только Американская технология, соответственно оборудование тоже из США. Если убудет интересно, вот здесь есть статья о том, как можно заработать с помощью сухого тумана https://www.dezfog.ru/blog/biznes-na-sukhom-tuma...a-sukhom-tumane
          • New! Рома Ков Cегодня в 13:40 «Ответить»
            Доброго!Не слышал о таком никогда. Но скоро планирую бу авто покупать, скорее всего такая чистка будет очень актуальна. Поищу информацию об этом. Спасибо.
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