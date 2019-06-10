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    Пн., 10 июня 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Оборудование в салон красоты
    • Ribka Вчера в 23:35 «Ответить»
      Открыла пол года назад свой салон красоты, сейчас хочу добавить косметологические услуги, кроме парикмахерских и маникюра. Кто с этим сталкивался и может посоветовать, на какие косметологические аппараты стоит в первую очередь обратить внимание? Знакомая советовала косметологический комбайн, как по вашему стоящая вещь? Благодарю заранее за ответы!
      • Keitlin Вчера в 23:41 «Ответить»
        В первую очередь выбирайте не громоздкие и компактные аппараты, желательно выполняющие множество разных функций. Это будет более выгодно. Ну учитывая что сейчас лето, нужно приобрести аппарат для лазерной и фото эпиляции.
        • ClubNika Вчера в 23:50 «Ответить»
          Косметологический комбайн очень нужная, полезная вещь. Он многофункциональный, соответственно покупка будет очень выгодной. Он включает в себя ряд функций, крио массаж, гальванизация, вакуумная чистка лица, мезотерапия и другие. И необязательно покупать аппарат зарубежного бренда, наши производители вполне могут конкурировать по качеству с ними, при этом стоят в разы дешевле. Можете почитать более подробную информацию об этом и других косметологических аппаратах, а так же купить их на этом сайте https://profmedimport.ru/g1047876-kosmet...heskie-kombajny.
          • Сегодня! Mirochka Cегодня в 00:10 «Ответить»
            У меня есть знакомая косметолог, знает все о подобном оборудовании. Я у нее консультировалась как раз насчет вакуумной чистки лица. Вот у нее на работе, часть аппаратов именно нашего производства, и по ее словам они ни чуть не хуже заграничного. А комбайн этот обязательно приобретите для вашего салона, не пожалеете.
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