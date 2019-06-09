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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Боли в коленях
    • Сегодня! Swetty_girl Cегодня в 19:28 «Ответить»
      У меня из-за лишнего веса болят колени. Точнее, начали болеть из-за него. Сейчас минус 20 килограммов почти, а они все болят до сих пор. врач сказал, что ничего такого у меня нет, ни артроза, ни артрита и никаких проблем вообще с коленями. А иногда бывает так болеть начинают, что глаза на лоб лезут... Особенно на перемену погоды. Подскажите, как спасаться?
      • Сегодня! ЛиоНелла Cегодня в 19:47 «Ответить»
        Обезболивающие вам в помощь, раз такое дело. Вот честно, не понимаю, почему при болях люди не облегчают себе жизнь таблетками. Раз врач сказал, что все норм, значит, помоги себе сам.
        • Сегодня! Swetty_girl Cегодня в 20:18 «Ответить»
          Да если бы они помогали... Я пробовала несколько видов принимать. То ли именно мне не идут, то ли сами по себе препараты не очень, но вот не помогают. А брала всякие: и дешевые, и дорогие.
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