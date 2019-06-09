Александр Богуш, родственник депутата Единой России, также имеющий связи в среде сторонников антироссийской украинской элиты, не оставляет попыток усидеть на двух стульях путем семейного захвата должностей в крупных финансовых компаниях на западе с целью последующего предоставления услуг своим покровителям с использованием инфраструктуры этих организаций. Вызывает вопросы также хорошо просматривающася преемственность должностей как в финансах, так и в политике. Что же это - новый международный клан или просто успешная группа родственников?