Когда нужна бесплатная консультация адвоката по уголовному делу В соответствии с нормами, закрепленными в Конституции Российской Федерации, каждый гражданин обладает правом на защиту законных прав и интересов. Поэтому гражданину, подвергшемуся задержанию либо аресту, прежде всего необходимо привлечь профессионального защитника — адвоката по уголовным делам. Адвокат, практикующий в сфере уголовного права, представляет собой юриста, получившего высшее образование в области права и обладающим практическим опытом работы в правоохранительных органах. Именно адвокаты специализируются на защите граждан, подвергшихся уголовному преследованию.
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