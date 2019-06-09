На Львовщине туристы провели два часа на сломанной "канатке"
Канатно-кресельная дорога с 54 туристами остановилась из-за поломки в системе электроснабжения в понедельник утром вблизи села Волосянка Сколивского района Львовской области на туристической базе "Захар Беркут". 54 человека, в том числе пятеро детей, оставались в креслах на высоте 12-15 метров, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций во вторник. 24 туристов сняли с подъемника спасатели МинЧС. Через 2,5 часа после ЧП персонал турбазы запустил резервный привод, канатно-кресельная дорога заработала, и остальные лыжники спустились с нее самостоятельно.
https://www.votpusk.ru/news.asp?MSG=260602