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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Квартира в Израиле
    • Lena788 Вчера в 19:39 «Ответить»
      Планирую на пару месяцев поехать в Израиль. Подскажите, где лучше снять жилье и сколько примерно это будет стоить?
      • New! Nina787 Вчера в 23:07 «Ответить»
        Вот сюда загляните - https://apartments4you.ru/arenda/. Без проблем подберете недорогой, но при этом комфортный вариант для проживания. Я вообще бывать в Израиле очень люблю. Страна очень красивая и необычная. Со своими традициями и устоями. Время там пролетает действительно незаметно. Поэтому и ваши пару месяцев пролетят как один день. Уверена в этом.
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