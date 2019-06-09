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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: посоветуйте септик для дачи
    • danna Вчера в 11:27 «Ответить»
      посоветуйте септик для дачи
      • monika Вчера в 11:32 «Ответить»
        Если септик нужен качественный, то стоит доплатить и купить уже надежный типа ТОПАС, который имеет высокую очистку порядка 98%, а это означает что вода которая после откачки пригодна для полива участка, ну по крайней мере цветов, если кто-то брезгует поливать деревья или огород, работает надежно как летом так и при больших морозах.
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