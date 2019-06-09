Добрый день. На объект пришел начальник и его не устраивает текущее положение дел. Он так почеркал проект, что теперь мало исправлять смету, нужна уже новая. Сметчика уже и след простыл, занимается другим проектом. В наше время сложно найти толкового человека для составления документации, поэтому прошу дать совет. К кому можно обратиться?
Хах, помню у меня случилась перепалка с заказчиком. Мы с ним долго спорили по поводу проекта и знаешь получилась очень хорошая совместная идея. Все расчёты и строительный бюджет был пересчитан по нескольку раз. Так что мы уже утомили одну фирму заказом одной и той же услуги. Тебе нужна смета на строительные работы . Фирма толковая, предоставляет толковую документацию даже после пятого раза. Они были очень рады таким клиентам как мы)