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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Тема: К кому можно обратиться?
    • Samara12 Вчера в 09:19 «Ответить»
      Добрый день. На объект пришел начальник и его не устраивает текущее положение дел. Он так почеркал проект, что теперь мало исправлять смету, нужна уже новая. Сметчика уже и след простыл, занимается другим проектом. В наше время сложно найти толкового человека для составления документации, поэтому прошу дать совет. К кому можно обратиться?
      • HighMan Вчера в 09:46 «Ответить»
        Хах, помню у меня случилась перепалка с заказчиком. Мы с ним долго спорили по поводу проекта и знаешь получилась очень хорошая совместная идея. Все расчёты и строительный бюджет был пересчитан по нескольку раз. Так что мы уже утомили одну фирму заказом одной и той же услуги. Тебе нужна смета на строительные работы . Фирма толковая, предоставляет толковую документацию даже после пятого раза. Они были очень рады таким клиентам как мы)
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