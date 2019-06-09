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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Тема: Скупка золота в Москве
    • serega2510 Вчера в 04:36 «Ответить»
      У вес дома есть ювелирные изделия, которые просто лежат и их никто не носит. Либо лом, то есть сломалась например сережка - делать дорого, а продать жалко. Теперь есть возможность продать свое украшение по очень выгодной цене. Я за помощью обратился в магазин "Золотой Совет" https://goldsovet.ru/stranitsy-na-glavnoy/skupka-zolota Оценка изделия бесплатная, можно также оценить онлайн в течении 15 минут. Я свое кольцо продал за кругленькую сумму и купил новое. Так что советую взять на заметку и не хранить не нужные ювелирные изделия, когда можно продать и купить новое и красивое.
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