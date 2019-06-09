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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Закрыть нишу с радиатором
    • Ирина Зинина Позавчера в 23:44 «Ответить»
      У меня батарея в кухне размещена в нише. Рядом планируется разместить небольшой диванчик, но он не закроет радиатор отопления. Как можно красиво закрыть её?
      • ANNAC Позавчера в 23:53 «Ответить»
        А батарея нового образца или старая? Если новая и красиво всё сделано, то зачем её прятать? У меня на кухне тоже видно и не вижу ничего в этом плохого.
        • Torpeda Вчера в 00:02 «Ответить»
          Есть вариант закрыть такую батарею экраном. Он может быть из разных материалов и можно сделать его в цвет стены на кухне, чтоб было менее заметно. Но если хотите, то можно заказать его даже из стекла -тоже будет отлично смотреться. А посмотреть разные экраны на батареи отопления можете на этом сайте https://interer-pro.ru/
          • Lordnast Вчера в 00:08 «Ответить»
            Может Вам диван другой модели выбрать, чтоб он просто частично закрыл батарею отопления? Хотя вообще это плохой вариант ставить мебель рядом в радиатором - пересыхает древесина. Но если уже так придумана расстановка мебели, то можно ещё обычную накладку с решеткой на саму батарею использовать.
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