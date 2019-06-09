Есть вариант закрыть такую батарею экраном. Он может быть из разных материалов и можно сделать его в цвет стены на кухне, чтоб было менее заметно. Но если хотите, то можно заказать его даже из стекла -тоже будет отлично смотреться. А посмотреть разные экраны на батареи отопления можете на этом сайте https://interer-pro.ru/
Может Вам диван другой модели выбрать, чтоб он просто частично закрыл батарею отопления? Хотя вообще это плохой вариант ставить мебель рядом в радиатором - пересыхает древесина. Но если уже так придумана расстановка мебели, то можно ещё обычную накладку с решеткой на саму батарею использовать.