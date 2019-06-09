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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Как избавиться от муравьев?
    • afima Позавчера в 21:05 «Ответить»
      Как избавиться от муравьев?
      • monika Позавчера в 21:14 «Ответить»
        Действительно избавится от муравьев каким то самодельным способом так просто не получится, к примеру, залить их кипятком, или запалить ,тем более это вредно  и для земли. придумывают же постоянно более  эффективные способы один из таких "Инта-Вир Средство От Муравьев", рекомендовано к просмотру http://www.youtube.com/watch?v=pGVYkGnwKjo действует как вирус.
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