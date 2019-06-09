Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 9 июня 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 114 посетителя
    Форум: Спрос и Предложение
    Новая тема
    Тема: двухсторонний скотч на вспененной основе
    • SamuRaiX Позавчера в 21:04 «Ответить»
      Вопрос следующего плана. Есть необходимость приобрести качественный двухсторонний скотч на вспененной основе. Посоветуйте магазин, в котором можно купить такой выгодно
      • GtyrGhj Позавчера в 21:26 «Ответить»
        Я не пойму, такая проблема купить двухсторонний скотч ? В любо канцелярском магазине продается подобный товар. Стоит сущие копейки. Причем марка роли не играет - весь скотч одинаковый
        • MarunFgtre Позавчера в 21:31 «Ответить»
          Привет. Покупай двухсторонний скотч на вспененной основе " Момент Ультра" очень годный и стоит относительно недорого. Купить такой можно на Али ЭКспрессе
          • ScorpAYE Позавчера в 21:39 «Ответить»
            Ясно все, что я могу сказать - загляни в сеть магазинов Скрепка. Именно там я закупаюсь всеми клейкими материалами в том числе таким скотчем. Всегда доволен
            • GtreJoinH Позавчера в 21:46 «Ответить»
              Я вам так скажу по вашему вопросу. В обычных магазинах города покупать такой товар просто напросто не рентабельно и не выгодно получается. оптимальнее всего закупать двухсторонний скотч на вспененной основе именно в интернет магазинах. Проверенно на собственном опыте. Купить же такой скотч вы можете и здесь http://zakrepim.com/product-category/kle...i/dvustoronnie/
            Вывести
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2019г.

            Форум Нижнего Новгорода