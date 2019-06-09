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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Тема: подскажите пожалуйста где лучше всего купить не дорого громкоговоритель с доставкой?
    • Сергей Курдан Позавчера в 18:04 «Ответить»
      подскажите пожалуйста где лучше всего купить не дорого громкоговоритель с доставкой?
      https://rupor-megafon.ru
      • Юра Фифар Позавчера в 20:47 «Ответить»
        Поищите в интернете!!! Раньше мы тоже боялись покупать товары или услуги в интернете, типо качество будет хуже, или мошенники, ну мир идет вперед и инет покупки сейчас актуальнее чем офлайн,так же и услуги, не надо ходит и искать специалистов, все можно заказать в инете и даже проверить специалиста.
        • kajlajn Позавчера в 22:19 «Ответить»
          Здравствуйте, вам самовывозом или через интернет? От себя могу подсказать этих ребят https://rupor-megafon.ru качество громкоговорителя отличное, насчет доставки плохого ничего не скажу, быстро и в сроки, обращайтесь к ним))!!
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