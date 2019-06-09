Поищите в интернете!!! Раньше мы тоже боялись покупать товары или услуги в интернете, типо качество будет хуже, или мошенники, ну мир идет вперед и инет покупки сейчас актуальнее чем офлайн,так же и услуги, не надо ходит и искать специалистов, все можно заказать в инете и даже проверить специалиста.
Здравствуйте, вам самовывозом или через интернет? От себя могу подсказать этих ребят https://rupor-megafon.ru качество громкоговорителя отличное, насчет доставки плохого ничего не скажу, быстро и в сроки, обращайтесь к ним))!!