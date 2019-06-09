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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: подскажите пожалуйста где лучше всего купить катушку для спиннинга не очень дорого?
    • Михаил крол Позавчера в 18:01 «Ответить»
      подскажите пожалуйста где лучше всего купить катушку для спиннинга не очень дорого?
      • Володя Клайд Позавчера в 20:46 «Ответить»
        Вряд ли вам тут подскажут быстро, может вам лучше зайти на форум РыбакЯрсук, там как раз знающие люди по вашему вопросу. Удачи!
        • karininao Позавчера в 22:17 «Ответить»
          А я вот тут покупал https://fishopt.com.ua цена хорошая, и доставили в обговоренные сроки, я очень доволен этим сервисом, и могу вам смело рекомендовать!
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