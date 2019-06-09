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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Подскажите пожалуйста где лучше всего заказать много роз с доставкой по Москве?
    • Кузьма Кармук Позавчера в 17:59 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста где лучше всего заказать много роз с доставкой по Москве?
      • Юра Фифар Позавчера в 20:45 «Ответить»
        Я вот не могу понять где вы живете, да в любом городе можно купить цветы , сходите в город и поищите хорошо, я уверен вы найдете для себя решение.
        • kajlajn Позавчера в 22:16 «Ответить»
          Я покупал в https://cvetuly.ru качество супер - придраться нет вообще к чему доставка бомба, сейчас мало таких уже магазинов.
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