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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Суточное мониторирование ЭКГ
    • Мадлен Позавчера в 17:49 «Ответить»
      Нужно сделать суточное мониторирование по ЭКГ.
      Интересен вопрос по поводу того в какой вообще московской клинике лучше всего заказывать подобную услугу. Какие в принципе советы можете по этому поводу дать, расскажите о предложениях, подскажите какую клинику у нас в городе в принципе выбрать?
      • Кончерса Вчера в 10:15 «Ответить»
        Если хотите качественно сделать, то лучше всего выбрать хорошею частную клинику в Москве.
        Если же говорить о том куда обратится и какую клинику выбрать, пожалуй что именно в Столичной Медицинской Клинике можно найти предложение, оцените в интернете информацию о данной клинике. Итак, загляните сюда https://cmclinic.ru/stoimost.html?category=16 и там оцените информацию о стоимости предложения.
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