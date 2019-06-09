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Львиную долю ассортимента представляет мебель из ЛДСП. Данный материал стал отличной заменой массиву дерева. Обладая идентичными свойствами, ЛДСП все-таки имеет плюсы, которые отличают его от массива дерева:



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