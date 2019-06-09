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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Тема: сериал Викинги
    • Maui Позавчера в 14:48 «Ответить»
      Относительно недавно открыл для себя сериал Викинги https://vikingi.life/ о котором уже доводилось немало слышать, но честно и не представлял, что он настолько увлекательный. Это не просто исторический проект, в нем поднимаются важные темы и показано все очень захватывающе и интересно.
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