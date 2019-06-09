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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Заказать хостинг WordPress.
    • krasALISA Позавчера в 13:30 «Ответить»
      Имею совсем небольшой опыт работы веб-мастера, владею только азами. С целью разработки коммерческого сайта возникла необходимость заказать хостинг с предустановленным WordPress. Подскажите проверенный сервис, который предоставляет качественные услуги, нужно очень срочно.
      • sakurKAR Позавчера в 13:47 «Ответить»
        Думаю, вам подойдет DigitBox. Мне лично этот ресурс в свое время помог значительно продвинуться в бизнесе, уже больше 2-х лет пользуюсь их услугами. Интерфейс удобный и понятный, скорость высокая, стабильная техподдержка , соотношение цена-качество самое оптимальное.
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