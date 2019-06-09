Имею совсем небольшой опыт работы веб-мастера, владею только азами. С целью разработки коммерческого сайта возникла необходимость заказать хостинг с предустановленным WordPress. Подскажите проверенный сервис, который предоставляет качественные услуги, нужно очень срочно.
Думаю, вам подойдет DigitBox. Мне лично этот ресурс в свое время помог значительно продвинуться в бизнесе, уже больше 2-х лет пользуюсь их услугами. Интерфейс удобный и понятный, скорость высокая, стабильная техподдержка , соотношение цена-качество самое оптимальное.