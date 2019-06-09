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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: У меня портится журнальный столик
    • Robert Позавчера в 10:56 «Ответить»
      У меня портится журнальный столик, что можно купить на него чтобы защитить покрытие столика?
      • Lucas Позавчера в 13:42 «Ответить»
        ну выберите какой то хороший журнальный столик, к примеру какой нибудь в интернете присмотрите
        • Pray Позавчера в 22:42 «Ответить»
          Вообще можно просто какую то скатерть постелить и у вас уже столик не будет так сильно портится, например вот могу порекомендовать купить вообще мягкое стекло, оно специально предназначено для того чтобы сохранить ваш столик невредимым http://linkum.ru/to/u22677/
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