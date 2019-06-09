В последнее время в нашей компании значительно вырос объем продаж, а соответственно, и обороты по оплате банковскими картами. Задумались о целесообразности подключения интернет-эквайринга. Посоветуйте, пожалуйста, надежный сервис, который предлагает такие услуги, с возможностью подключить в кратчайшие сроки.
Мы свой бизнес открыли около 2-х лет назад, подключили эквайринг не сразу, долго изучали все нюансы. По советам знакомых обратились на этот сайт https://[url]www.paynex.ru/internet-acquiring[/URL] , очень надежный и стабильный сервис, с которым сотрудничаем уже не первый год. Все устраивает - условия и сроки подключения, размер комиссии, наличие техподдержки.