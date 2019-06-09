Компания по аренде жилья «Поехали в коттедж» предоставляет возможность на выгодных условиях взять в наем домик на субботу-воскресенье или на длительный срок. На ресурсе 20,0 тысяч выгодных типов домиков – это огромные двух-трехэтажные, небольшие уютные домики.
Возможно арендовать избу на несколько суток, если:
• у вас будет свадебная церемония
• предстоит встреча Новогоднего вечера
• предстоит встретить семейную вечеринку
• необходимо сделать корпоративный ужин
• расслабиться с семьей или друзьями
Характерные особенности аренды коттеджа
Арендовать коттедж на свадьбу на субботу-воскресенье это значит создать полноценный отдых со всеми условиями. На сайте https://poehali-v-cottage.ru/ расположен значительный список различных рекламных листов.
На сайте сдаются домики, в которых имеются:
• купели, бассейн, бани, сауны снаружи и внутри помещения
• караоке для любителей попеть
• мангалы, барбекю для любителей шашлыков, стейка, печеных овощей
• бильярдные
• традиционный открытый камин, распространяющий уютное тепло
• прекрасный ландшафт с зоной отдыха
• пруд
• рыбалка
• предусмотрена кухня для любителей кушать домашнюю еду
• зал для торжественных мероприятий
• уютные спальни
• заезд с животными
• интернет
• стоянка для автомобиля
• наличие телевизора
Стоимость пребывания в рабочие дни меньше намного. Лучше заказать пребывание сразу на небольшой срок. Лучше всего горящие предложения, если вам повезет, вы приедете на такие условия, то это будет с 70 процентной скидкой.
Как арендовать коттедж
Арендовать посуточно коттедж легко и просто. Для этого нужно зайти на на страницу, в строке поиска забить необходимую точные данные: город, направление, расположение от города в км, количество проживающих, срок. После этого проставить значки на предпочтительных местах. Сайт покажет большое количество объявлений от владельцев с предпочтительными условиями быта. На изображениях наглядно выставлены дома, указаны условия обслуживания, написана цена. От вас требуется сделать решение на желаемом варианте.
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