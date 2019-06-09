Компания по аренде жилья «Поехали в коттедж» предоставляет возможность на выгодных условиях взять в наем домик на субботу-воскресенье или на длительный срок. На ресурсе 20,0 тысяч выгодных типов домиков – это огромные двух-трехэтажные, небольшие уютные домики.



Возможно арендовать избу на несколько суток, если:



• у вас будет свадебная церемония

• предстоит встреча Новогоднего вечера

• предстоит встретить семейную вечеринку

• необходимо сделать корпоративный ужин

• расслабиться с семьей или друзьями





Характерные особенности аренды коттеджа







Арендовать коттедж на свадьбу на субботу-воскресенье это значит создать полноценный отдых со всеми условиями. На сайте https://poehali-v-cottage.ru/ расположен значительный список различных рекламных листов.



На сайте сдаются домики, в которых имеются:



• купели, бассейн, бани, сауны снаружи и внутри помещения

• караоке для любителей попеть

• мангалы, барбекю для любителей шашлыков, стейка, печеных овощей

• бильярдные

• традиционный открытый камин, распространяющий уютное тепло

• прекрасный ландшафт с зоной отдыха

• пруд

• рыбалка

• предусмотрена кухня для любителей кушать домашнюю еду

• зал для торжественных мероприятий

• уютные спальни

• заезд с животными

• интернет

• стоянка для автомобиля

• наличие телевизора



Стоимость пребывания в рабочие дни меньше намного. Лучше заказать пребывание сразу на небольшой срок. Лучше всего горящие предложения, если вам повезет, вы приедете на такие условия, то это будет с 70 процентной скидкой.





Как арендовать коттедж







Арендовать посуточно коттедж легко и просто. Для этого нужно зайти на на страницу, в строке поиска забить необходимую точные данные: город, направление, расположение от города в км, количество проживающих, срок. После этого проставить значки на предпочтительных местах. Сайт покажет большое количество объявлений от владельцев с предпочтительными условиями быта. На изображениях наглядно выставлены дома, указаны условия обслуживания, написана цена. От вас требуется сделать решение на желаемом варианте.



При возникших вопросах можно созвониться с с нашим представителем, который выдаст необходимую информацию. Для широкого доступа к услугами вам требуется зарегистрировать личный кабинет. После чего необходимо провести платеж с карты.



Если вы собственник коттеджа, то просто имеете возможность разместить рекламу на вебстранице. Вам необходимо выставить запрос на совместную деятельность, заполнив поля листа. С нашей фирмой выгодно иметь дело, так на страницу заходит огромное масса посетителей, устремленных в наем дом, есть дать объявление на вебстранице. Вам следует послать запрос на участие, заполнив в пустые графы листа. С нашей фирмой выгодно иметь дело, так на ресурс приходит большое поток клиентов, устремленных взять в аренду коттедж.