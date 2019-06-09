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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: в каком магазине лучше заказать вешалку в коридор
    • Pechkin 06.06.19 в 18:20 «Ответить»
      Здравствуйте. Ребята, подскажите в каком магазине лучше заказать вешалку в коридор. То старая совсем уже страшная, а в пользовании вроде, как и недолго. Вот думаю поменять, но хотелось бы что бы пару лет хотя бы прослужила.
      • Leya Позавчера в 05:08 «Ответить»
        Вторую вешалку покупаем тут https://nn.stolplit.ru/internet-magazin/...dlya-prixozhej/ . Сейчас в призожей висит вешалка «Ирис». А первая называлась «Мамба» и она не справилась с тем объёмом зимней одежды, который на неё вешали, но своих денег стоила.
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