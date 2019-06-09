Предлагаем

- "ручной посев" ком. объявлений на результативные ресурсы с трафиком в специализированных темах и разделах: доски объявлений, форумы, специализированные отраслевые ресурсы.



- поддержание и развитие тем на форумах



База основных площадок собрана, проверена и протестирована на своих задачах. Специализированные дособираем под тематику.



Каждый аккаунт регистрируется на отдельный почтовый ящик, доступ в который по завершению передается клиенту.



Номер телефона предоставляет клиент.



География вся РФ, темы не любые (обсуждается индивидуально).



Отчет по завершении кампании. Средний срок проведения 2-6 недель.



Бюджет от 10 т.р. за кампанию.



Цена за 1 пост зависит от темы и общего кол-ва заказанных постов.

От 50 р. на досках и от 100 р. на форумах за 1 пост.



Оплата нал (карта, QIWI)



При заинтересованности: Обсуждение голосом, контакты через лс.