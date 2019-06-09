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    Тема: "Ручной посев" ком. объявлений на результативные ресурсы
    • Promotion2019 06.06.19 в 15:16 «Ответить»
      Предлагаем
      - "ручной посев" ком. объявлений на результативные ресурсы с трафиком в специализированных темах и разделах: доски объявлений, форумы, специализированные отраслевые ресурсы.

      - поддержание и развитие тем на форумах

      База основных площадок собрана, проверена и протестирована на своих задачах. Специализированные дособираем под тематику.

      Каждый аккаунт регистрируется на отдельный почтовый ящик, доступ в который по завершению передается клиенту.

      Номер телефона предоставляет клиент.

      География вся РФ, темы не любые (обсуждается индивидуально).

      Отчет по завершении кампании. Средний срок проведения 2-6 недель.

      Бюджет от 10 т.р. за кампанию.

      Цена за 1 пост зависит от темы и общего кол-ва заказанных постов.
      От 50 р. на досках и от 100 р. на форумах за 1 пост.

      Оплата нал (карта, QIWI)

      При заинтересованности: Обсуждение голосом, контакты через лс.
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