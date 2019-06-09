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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Тема: Редактор фотографий
    • Liberator 06.06.19 в 15:16 «Ответить»
      Мне последнее время очень понравилось фотографировать и я вот ищу сейчас хороший редактор фотографий,вы мне могли бы посоветовать хороший редактор ?
      • Flyer Позавчера в 14:08 «Ответить»
        Если вы не сильно прям разбираетесь в редактировании то это уже лучше отдавать свои фотографии тем людям которые смогут идеально отредактировать.
        • Gireev Позавчера в 16:33 «Ответить»
          Вот лично мне всегда на много легче было конечно пользоваться различными мелкими программами и приложениями а сейчас все делаю через этот сайт http://cleverbrush.com очень удобно все получается и самое главное что это удобно и не требует прям сильно каких то особенных знаний.
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