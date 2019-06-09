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    Вс., 9 июня 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Закупка мужской обуви
    • Laurent 06.06.19 в 15:13 «Ответить»
      У меня на рынке есть своя точка по продаже обуви и сейчас я ищу выход на нового поставщика и хочу закупать в Москве качественную обувь,подскажите где я смогу ее закупать ?
      • Flyer Позавчера в 14:08 «Ответить»
        Если не хотите сильно много тратить на закупки то лучше всего возить либо с Китая оптом и я знаю что там не дорого закупать или же с Турции еще как вариант.
        • Gireev Позавчера в 16:31 «Ответить»
          Не стоит закупать товар по этим странам потому что не смотря на то что там дешево но качество конечно получается очень низким,я вот закупал мужскую обувь в этом магазине http://prismashoes.ru выбор у них очень хороший и мне понравился а также качество обуви очень хорошее.
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