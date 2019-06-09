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    Тема: Теплица
    • Laurent 06.06.19 в 14:50 «Ответить»
      Дома я надумал выращивать свои овощи и цветы но для этого мне нужно купить себе хорошую и качественную теплицу,можете мне подсказать где я смогу ее взять в Краснодаре ?
      • Flyer Позавчера в 14:06 «Ответить»
        Так а вы же можете к примеру просто найти рабочего сварщика чтобы он из труб смог сварить каркас вам а вы уже и сами сможете пленкой ее накрыть,там ничего сложного.
        • Gireev Позавчера в 16:22 «Ответить»
          Есть такая Компания «Polidin» вот в ней продаются уже готовые отличные теплицы из поликарбоната продаются,лично себе я вот купил и очень доволен ею,мне не пришлось сильно голову ломать,вот сайт компании polidin.ru у них вы без проблем сможете приобрести теплицу.
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