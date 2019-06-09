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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Квартира в новостройке в Балашихе
    • Laurent 06.06.19 в 14:48 «Ответить»
      Всегда очень сильно я хотел жить в Балашихе и вот решил купить там квартиру,мне очень хочется купить квартиру в новостройке,вы мне можете подсказать где я смогу найти хорошую новостройку ?
      • Flyer Позавчера в 14:05 «Ответить»
        Новостроек сейчас очень много построили и в процессе строительства также их довольно не мало,главное если от застройщика покупать то проверять его.
        • Gireev Позавчера в 16:20 «Ответить»
          То что новостроек много это конечно так и есть но не все они качественно построены к большому сожалению,я вот себе на пример покупал квартиру от этого застройщика http://www.novogradpavlino.ru все отлично сделано,все постройки очень хорошие из качественных материалов и строители молодцы очень качественно все сделали.
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