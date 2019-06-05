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    Ср., 5 июня 2019г.
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    Тема: Заставка на телефоне
    • Сегодня! Ribka Cегодня в 13:39 «Ответить»
      Взяла себе несколько дней назад новый китайский чудо смартфон. Решила настраивать гаджет под себя: музыка на звонок, на сообщения, картинка на экране. С музыкой разобралась, все нашла, поставила. А вот стандартных картинок на телефоне всего 8 штук и то ничего нормального. Подскажите, где их можно посмотреть и скачать?
      • Сегодня! Alexan Cегодня в 13:51 «Ответить»
        Это не проблема! Сейчас с любого смартфона можно зайти в интернет и скачать что хочешь. Сайтов с подобным контентом огромное количество. Плюс картинку Вам могут перекинуть по блютузу с другого телефона или скинуть с компьютера через USB кабель.
        • Сегодня! Keitlin Cегодня в 13:57 «Ответить»
          А еще можно полностью поменять тему. Тогда сразу меняется фон, все звуковое сопровождение и даже значки. А новые темы можно легко скачать в play маркете.
          • Сегодня! Satir Cегодня в 14:04 «Ответить»
            Я бы не советовал ставить новую тему, лучше оставить стандартную. Они хоть и немного, но всё же используют оперативную память. И телефон может начать притормаживать. Картинки же на производительность телефона никак не влияют. Так что лучше поставить обычную картинку на заставку. Кстати, вот здесь можете посмотреть обои на телефон.
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