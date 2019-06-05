Взяла себе несколько дней назад новый китайский чудо смартфон. Решила настраивать гаджет под себя: музыка на звонок, на сообщения, картинка на экране. С музыкой разобралась, все нашла, поставила. А вот стандартных картинок на телефоне всего 8 штук и то ничего нормального. Подскажите, где их можно посмотреть и скачать?
Это не проблема! Сейчас с любого смартфона можно зайти в интернет и скачать что хочешь. Сайтов с подобным контентом огромное количество. Плюс картинку Вам могут перекинуть по блютузу с другого телефона или скинуть с компьютера через USB кабель.
Я бы не советовал ставить новую тему, лучше оставить стандартную. Они хоть и немного, но всё же используют оперативную память. И телефон может начать притормаживать. Картинки же на производительность телефона никак не влияют. Так что лучше поставить обычную картинку на заставку. Кстати, вот здесь можете посмотреть обои на телефон.