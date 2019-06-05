Сейчас каким бы интересным не был ваш публикуемый контент в социальной сети, его не увидит большое количество новых людей если сама площадка не посчитает ваш пост достойным этого. Решение на размещение в первых строчках рекомендаций принимается исходя из количества лайков и подписчиков. Поэтому так сложно начинать продвижение в социальной сети с нуля. А особенно, начать зарабатывать с неё. У вашего, пусть даже гениального, креатива просто не будет шансов быть увиденным без большого количества откликов других пользователей, в какой бы форме это бы не было. Поняв это, я решила обеспечить себе хороший старт с помощью сервисов по продвижению в соцсетях https://ru.mrpopular.net . Перепробовал несколько предложений, но после резкого увеличения счетчиков лайков и подписчиков, практически сразу цифры значительно уменьшались. Видимо алгоритм сети блокировал читерские аккаунты. А вот с https://ru.mrpopular.net получилось лучше. Так я приобрел необходимое количество “живых” лайков и подписчиков для популяризации моего профиля среди новых пользователей.

Какой можно сделать вывод? Для продвижения даже очень интересного контента все-равно нужна начальная накрутка в виде приобретенных у специализированных сервисов достаточного количества лайков и просмотров. Удачи!