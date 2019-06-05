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    Ср., 5 июня 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Песок
    • New! Георг Cегодня в 09:44 «Ответить»
      Нашей фирме нужен крупный песок для изготовления тротуарной плитки. Песка нужно много, поэтому мы ищем оптовика. Не подскажете?
      • New! Мартов Дима Cегодня в 09:50 «Ответить»
        Мне кажется, что на любой строительной базе Вы сможете покупать такой песок. И почему только крупный? А другой не пойдёт?
        • New! Володя92 Cегодня в 10:00 «Ответить»
          Для производства тротуарной плитки нужен именно крупный песок, такова уж технология её изготовления. Купить песок оптом ещё можно в этой компании https://nss-v.ru/catalog/pesok/
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