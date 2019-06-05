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    Ср., 5 июня 2019г.
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    Тема: Лифт для инвалидов
    • loli4e4ka Вчера в 23:12 «Ответить»
      Где можно заказать специальный лифт для инвалидов, чтобы до 3-го этажа без проблем можно было добраться на коляске?
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