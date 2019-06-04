От правильной установки автосигнализации зависит безопасность вашего автомобиля. Сегодня сигнализация – это не дорогое удовольствие, а очень нужное средство. Если раньше цены на подобные устройства просто зашкаливали, то сейчас они доступны любому слою населению. Конечно, самые продвинутые системы, например спутникового слежения не всем по зубам, зато на самую простую средств точно хватит.
На современном российском рынке преобладают 4 типа сигнализации. Самая простая – с односторонней связью, т. е. самый обычный вариант. С обратной связью – данная разновидность уже более лучше, чем первая. Например, вся информация об автомобиле может быть выведена на брелок, продажа и подбор брелков для сигнализации тут https://radar-expert.ru/breloki-dlya-signalizatsiy. Универсальная с автоматическим запуском. Плюсов в такой сигнализации довольно много. Элитная сигнализация – самая дорогая, ее функционал можно перечислять бесконечно. Как правило, чем больше цена, тем больше функций.
Так же современные сигнализации могут снабжаться иммобилайзером. Это устройство, которое блокирует работу стартера или топливопровода, защищая тем самым автомобиль от угона. Отключить эту функцию можно с помощью специального брелка или карточки. Напоследок, хотелось бы посоветовать не устанавливать автосигнализацию самим (если вы не автоэлектрик), так как это весьма сложная и не простая система, работу с которой лучше доверить профессионалам.