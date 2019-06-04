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    Вт., 4 июня 2019г.
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    Тема: Старые наушники как в работе?
    • Сегодня! Josancovs Cегодня в 17:25 «Ответить»
      Нашел у себя наушники, которым уже больше 10-ти лет, они не сломаны, хорошо играют, но на сколько их параметры работы могут быть актуальны на сегодняшний день.
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