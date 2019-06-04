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    Вт., 4 июня 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Ищу фермеров, которые продают зерно.
    • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 16:37 «Ответить»
      Здравствуйте. У меня есть не большая ферма в Подмосковье. Мы выращиваем пшеницу, ячмень, и кукурузу. Сейчас на складе осталось около 100 тонн. Может знаете кому их можно продать?
      • Сегодня! Hakan Cегодня в 16:50 «Ответить»
        А я как раз ищу, где можно купить ячмень. Я развожу кроликов, и перепродаю их потом. Только у меня уже все по заканчивалось, нечем кормить, и ни у кого нет ячменя. Нашел одного поставщика, но у него нет доставки, а сам я не найду машину, что бы перевезти это все.
        • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 16:59 «Ответить»
          Вы можете перепродать зерно оптовым базам, либо компаниям, типа этой http://mosagrogroup.ru/pokupka-semyan/ которые занимаются скупкой семян на реализацию у фермеров. Лично для меня так проще. Я сам фермер и у меня, если честно, совсем нет времени этим всем заниматься. Мне легче одним разом все продать. А погрузка и логистика все на них.
          • Сегодня! Zoro Cегодня в 17:10 «Ответить»
            А вы не пробовали выставлять объявления на Авито, либо на других досках объявлений. Их полно в интернете. Это самый верный способ найти как поставщика, так и клиента. Сколько лет я работаю в опте, практически всех моих постоянных клиентов я нашел через Авито и Агросервис.
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