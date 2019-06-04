А я как раз ищу, где можно купить ячмень. Я развожу кроликов, и перепродаю их потом. Только у меня уже все по заканчивалось, нечем кормить, и ни у кого нет ячменя. Нашел одного поставщика, но у него нет доставки, а сам я не найду машину, что бы перевезти это все.
Вы можете перепродать зерно оптовым базам, либо компаниям, типа этой http://mosagrogroup.ru/pokupka-semyan/ которые занимаются скупкой семян на реализацию у фермеров. Лично для меня так проще. Я сам фермер и у меня, если честно, совсем нет времени этим всем заниматься. Мне легче одним разом все продать. А погрузка и логистика все на них.
А вы не пробовали выставлять объявления на Авито, либо на других досках объявлений. Их полно в интернете. Это самый верный способ найти как поставщика, так и клиента. Сколько лет я работаю в опте, практически всех моих постоянных клиентов я нашел через Авито и Агросервис.