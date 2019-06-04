Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 4 июня 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 212 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Нужно ли связываться с баней бочкой?
    • Сегодня! annaivannovv Cегодня в 10:05 «Ответить»
      У кого есть опыт с баней бочкой?

      Я парилась 1 раз в бани-бочки. Как то была в отпуске в курортном городке. Увидела услугу: кедровая баня-бочка. Зашли туда с подругой, хорошо посидели по попарились. Очень понравилась, сейчас хочу тоже заказать баня-бочка недорого . Сижу и ищу варианты, читаю отзывы, кто владел такими банями.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода