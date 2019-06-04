На данный момент в нашей стране государство обязывает каждого владельца автомобиля или другого вида транспорта иметь страхование третьего лица. Это очень мудро. Это дает гарантию финансовое возмещение затрат водителем, и к тому же финансово окажет поддержку невинной стороне, пострадавшей в ДТП из-за внезапного несчастного случая. В повседневной речи данный документ известен как "автогражданка".





Оформить диагностическую карту на машину — проще простого





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Наши сотрудники работают с самыми разнообразными типами авто, сюда входят также мото-транспорт, пассажирский транспорт, грузовые машины и прицепы. Часто клиенты компании обращаются к нам, чтобы продлить срок действия диагностической карты. Мы и вся наша команда предоставляем эту услугу.





Есть ли возможность ли купить диагностическую карту для ОСАГО не показывая авто?



На первый взгляд это очень рисковая процедура. Можно подумать, что таким образом владелец личного транспорта обманывает государство, страховую компанию или пострадавшую сторону при чрезвычайном дорожном происшествии. Но, мы оказываем услуги абсолютно честно и открыто. В первую очередь исправность машины или иного средства передвижения — именно в этом заключается интерес его владельца. Компания выдает диагностические карты для кого угодно. Но если Ваша машина относительно новая — мы всегда готовы помочь и оформить диагностическую карту по упрощенной системе, без проведения планового ТО.



Компания на официальном уровне, благодаря чему начиная работать с нами — Вы платите за желаемый результат. Открытая с нашей помощью диагностическая карта станет подходящей для любых страховых компаний, доступных в России. Наши сотрудники не стажеры, а профессионалы. Вы приходите к нашей команде со своей не простой ситуацией – мы вникаем в суть сложности и предоставляем продуманный ответ. Наша компания на высшем уровне оцениваем взаимное понимание и стараемся для совместного успешного развития.