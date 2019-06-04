Смотря что именно вам необходимо.Если вопрос в материале ,то можно закупить в http://stalpromresurs.ru/produkciya/meta...kat/ugolok.html уголок .что бы сварить каркас.А потом уже закупить листы и сварить полностью конструкцию. Но каркас с одних уголков делать сложно, либо расчет на маленький ангар. Ещё трубы нужно будет взять для стоек + советовала бы уголки брать стальные 10 мм, дабы не погнулся каркас если большой ангар будет.
Между прочим мне также нужно было сделать ангар и нужно было чтобы его сделали как можно быстрее так что я обратился в компанию spo1.ru вот они то и смогли мне сделать ангар очень быстро так как сами же они занимаются быстровозводимыми агнарами и вообще строительством в общем.