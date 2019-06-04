Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 4 июня 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 63 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Строительство ангара
    • Flyer Вчера в 20:10 «Ответить»
      На предприятии в Москве нужно для хранения готовой продукции построить ангар и вот я ищу куда смогу обратиться на счет данного вопроса,вы мне можете подсказать ?
      • Alyabyev Вчера в 22:18 «Ответить»
        Чтобы вам хорошо построили ангар то сами же понимаете что для этого вам следует просто найти себе нормальную строительную компанию чтобы они смогли вам все сделать качественно.
        • monetochka Вчера в 22:23 «Ответить»
          Смотря что именно вам необходимо.Если вопрос в материале ,то можно закупить в http://stalpromresurs.ru/produkciya/meta...kat/ugolok.html уголок .что бы сварить каркас.А потом уже закупить листы и сварить полностью конструкцию. Но каркас с одних уголков делать сложно, либо расчет на маленький ангар. Ещё трубы нужно будет взять для стоек + советовала бы уголки брать стальные 10 мм, дабы не погнулся каркас если большой ангар будет.
          • Alyabyev Вчера в 23:39 «Ответить»
            Вообще то ангар совершенно иначе делается и в любом случае конечно он будет большой так как человек сказал что для предприятия.
          • Laurent Вчера в 23:53 «Ответить»
            Между прочим мне также нужно было сделать ангар и нужно было чтобы его сделали как можно быстрее так что я обратился в компанию spo1.ru вот они то и смогли мне сделать ангар очень быстро так как сами же они занимаются быстровозводимыми агнарами и вообще строительством в общем.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          бесплодие1Маркетинг, Реклама, ДизайнMarinaKogutCегодня в 02:26MarinaKogut Cегодня в 02:26
          клиника1Маркетинг, Реклама, ДизайнMarinaKogutCегодня в 02:24MarinaKogut Cегодня в 02:24
          Свадебное платье.14Женский форумPeppi06.02.16 в 11:05nasya2 Cегодня в 01:17
          Юридическая консультация.2Юридический форумhinnaВчера в 01:46rewa Cегодня в 00:48
          православные праздники5Религияvlad37131.05.19 в 13:43bezdelnuk Cегодня в 00:15
          Мультфильмы для детей3Детишки и их делишкиFlyerВчера в 20:15Laurent Вчера в 23:53
          Строительство ангара5Строительство и ремонтFlyerВчера в 20:10Laurent Вчера в 23:53
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода