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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Гайковерт пневматический ударный
    • New! ScorpAYE Cегодня в 16:11 «Ответить»
      Ребят, для ремонта необходимо купить пневматический ударный гайковёрт. Если быть честным, то не особо в них разбираюсь. Гайковерт какой модели посоветуете взять?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 16:17 «Ответить»
        Я тебе могу порекомендовать целый магазин такого инструмента. Зайди на сайт интернет магазина Делай Сам У них отличный выбор прекрасных гайковертов на любой вкус
        • New! GtyrGhj Cегодня в 16:22 «Ответить»
          У меня у самого гайковерт BARAKUDA FOX Очень хороший аппарат, самое главное не особо дорогой, стоит терпимо. Купить можно во многих магазинах по инструментам
          • New! SamuRaiX Cегодня в 16:28 «Ответить»
            Точно знаю, что неплохие гайковерты выпускает япноская компания Narutzu Master. У многих моих знакомых гайковерты именно такой фирмы - еще никто не жаловался
            • New! GtreJoinH Cегодня в 16:37 «Ответить»
              Сейчас на рынке такой выбор подобного инструмента, что, не разбираясь в данной продукции, легко можно купить некачественный гайковерт.Благо, я в этом немного разбираюсь и могу подсказать. В принципе, неплохой вариант приобрести Гайковёрт пневматический ударный производителя Gross Приобрести такой можете тут http://instrumtorg.ru/brands/gross/
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