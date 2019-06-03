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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Транец для лодки
    • Сегодня! Рома Ков Cегодня в 12:18 «Ответить»
      Привет всем! У меня вопрос к владельцам лодок, надувных. Хочу купить транец, и потом уже птом купить мотор. Посоветуйте, ка выбрать транец?
      • Сегодня! Limonov Cегодня в 13:08 «Ответить»
        Привет! Я конечно не берусь точно утверждать, но мне кажется, что все таки стоит купить сразу лодку с мотором, хороший мотор стоит недешево, может получиться не выгодно.
        • Сегодня! Вадим Бор Cегодня в 13:31 «Ответить»
          Доброго дня! Кстати, могу не согласиться, такая модернизация лодки, с помощью мотора и транца гораздо дешевле обойдется, чем брать новую лодку. Транецы для лодки бывают разные, не обязательно брать самый дорогой, вот здесь посмотрите, есть разные варианты http://zatar-msk.ru/tyuning-dlya-naduvny...ntsy-navesnyye/
          • Сегодня! NikNikol Cегодня в 13:36 «Ответить»
            Я бы на Вашем месте посетил магазин Охотник и рыболов, у них большой ассортимент, думаю, что они бы Вам помогли определиться с выбором. Вы в каком районе живете?
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