По-моему, в наше время даже дети знают где познакомиться с мужчиной для серьезных отношений. Эта тема всегда делилась на смелый подход и застенчивый подход. К первому случаю относятся люди, которые не видят ничего сложного в том, чтобы подойти и просто познакомиться с человеком в парке, автобусе, кафе, на улице, да где угодно. Второй вариант использует скрытность и ищет знакомство через друзей, знакомых, рассылкой телефона и просто анкетой в сети. Последний вариант, кстати, пользуется самым большим спросом. Найти пару в сети проще простого, посмотри www.cmlt.ru/ads--rubric-52-p-27052019-pa...0-premium-false и тебе тоже повезёт. Не задумывайся и просто знакомься с теми кто тебе импонирует. Мы живем один раз и потом уже будет поздно.