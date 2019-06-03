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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Тема: отношения
    • Сегодня! TimofeiBloc Cегодня в 09:37 «Ответить»
      Добрый день. Меня зовут Алина. Я никак не могу найти себе хорошего кавалера для длительных отношений. Устала от этих стрессов и свиданий заканчивающихся просто ничем. Хочется быть счастливой.
      • Сегодня! Samara12 Cегодня в 10:15 «Ответить»
        По-моему, в наше время даже дети знают где познакомиться с мужчиной для серьезных отношений. Эта тема всегда делилась на смелый подход и застенчивый подход. К первому случаю относятся люди, которые не видят ничего сложного в том, чтобы подойти и просто познакомиться с человеком в парке, автобусе, кафе, на улице, да где угодно. Второй вариант использует скрытность и ищет знакомство через друзей, знакомых, рассылкой телефона и просто анкетой в сети. Последний вариант, кстати, пользуется самым большим спросом. Найти пару в сети проще простого, посмотри www.cmlt.ru/ads--rubric-52-p-27052019-pa...0-premium-false и тебе тоже повезёт. Не задумывайся и просто знакомься с теми кто тебе импонирует. Мы живем один раз и потом уже будет поздно.
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