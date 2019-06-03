Ставки на спорт делаю но очень редко, под настроение как говорится. Так в основном играю на форексе, если https://webmastermaksim.ru/foreks/foreks-forum.html будет интересно то советую вот этот сайт посмотреть почитать . На нем большое количество информации как для новичка так и для тех кто давно увлекается
Ставки можно делать только тогда, когда действительно в спорте разбираетесь. Мой брат, к примеру, постоянно читает новости футбола https://footballhd.ru/ и делает ставки только тогда, когда уверен в своей победе на все 100 процентов.