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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Азарт
    • Сегодня! ЮляС Cегодня в 00:16 «Ответить»
      У кого какие увлечения? Я пробую делать ставки и хотела узнать, какие БК надежные?
      • Сегодня! vendylove Cегодня в 10:16 «Ответить»
        Ставки на спорт делаю но очень редко, под настроение как говорится. Так в основном играю на форексе, если https://webmastermaksim.ru/foreks/foreks-forum.html будет интересно то советую вот этот сайт посмотреть почитать . На нем большое количество информации как для новичка так и для тех кто давно увлекается
        • Сегодня! Lisenka Cегодня в 13:43 «Ответить»
          Ставки можно делать только тогда, когда действительно в спорте разбираетесь. Мой брат, к примеру, постоянно читает новости футбола https://footballhd.ru/ и делает ставки только тогда, когда уверен в своей победе на все 100 процентов.
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