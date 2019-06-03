Получила вчера вот такое сообщение:
Спам, который Вы ждали! ЛСД, МДМА, грибы, а так же огроменный выбор сортов Марихуаны, теперь доступны готовыми закладками и по предзаказу во всех городах РФ и СНГ.
Европейское качество, колумбийские стандарты, пакистанское тепло и иранское трудолюбие.
Представляем проект RAMP - самую большую в теневом РУнете анонимную торговую площадку по продаже ПАВ, в которой только надежные продавцы.
Модерация, шифрования, автогарант, моментальные адреса обеспечат простоту и безопасность любой сделке в нашем DRUG-маркете!
Больше информации на сайте http://ramp5bb7v2abm34a.onion.bio/