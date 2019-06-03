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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: выбор ресторана
    • MarinaKogut Вчера в 19:07 «Ответить»
      Как вариант можете выбрать ресторан через сервис https://gettable.ru/ там можно выставить фильтры по кухне, району и так далее. Очень удобно ещё и тем, что можно сразу там же забронировать столик, что бы не ждать потом и не ехать в итоге в другое место разочарованным.
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