Подключение у прямого представителя компании обеспечивает Вам подключение к Доверенному таксопарку без посредников!
Самые интересные условия в городе. МОМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ВАШУ КАРТУ!!! Либо Безымянную карту нашего партнера мы предоставляем бесплатно!
Приглашаем водителей на личном авто, а так же есть возможность работать на АВТО КОМПАНИИ
✓ ГАРАНТИРОВАНЫЙ доход, а так же АКЦИИ и БОНУСЫ
✓ Комиссия таксопарка 5%
✓ Есть свои парковые заказы по более высокому тарифу
✓ Минимальная стоимость заказа 140 руб.
ВАЖНО!!!
- Приложение работает только на Андроид
- Для Айфона приложения нет!!!
✓ Подключение, дистанционное по телефону.
Есть возможность зарегистрироваться даже ночью!
Начать работать сможете сразу после регистрации!
✓ УСЛОВИЯ:
- Бесплатное подключение;
- Большое количество заказов в системе; Заказы приходят через мобильное приложение, без диспетчеров и начальства;
- Моментальные выплаты на Вашу карту;
- Ваш личный менеджер, Помощь в работе в любое время 24/7. Бесплатное обучение работе с приложением и раскрытие всех секретов большого дохода!
- Прозрачность расчётов с водителями (с нами не запутаетесь).
- Есть своя СТО, для водителей существенные скидки, например мойка кузова с пеной - 100р, замена масла/фильтра - от 400р, оплату за услуги можно произвести с баланса таксометра.
✓ГРАФИК РАБОТЫ СВОБОДНЫЙ:
Выходите на линию, когда у Вас есть возможность, идеальный вариант для подработки, т.к. покупать смену не нужно, либо иметь деньги на счету не надо, комиссия будет списываться по факту выполненной Вами работы.
Приложение Яндекс.Такси не конфликтуют с другими программами такси. Мы не подключаем к Тап такси, Get Такси, Uber (Убер/Юбер), Такси Везет, Такси Сатурн, Максим Такси и прочим сервисам.
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Для быстрого подключения напишите нам сообщение содержащее:
• Ф.И.О.
• Номер телефона
в viber или whatsapp или позвоните по телефону +79911122888 .
Телефон для объявлений: +79911122888