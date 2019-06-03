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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: МТК на стройку .
    • igordk Вчера в 14:10 «Ответить»
      У нас ведется строительство большого дома и хотим поставить на стройке биотуалет . Скажите , где можно в Колпино приобрести мобильные туалетные кабины .
      • sergem Вчера в 14:51 «Ответить»
        Туалет обязательно надо в любом месте , а на работе так тем более , чистота и порядок должен быть везде . Мы тоже работали в Колпино и приобретали МТК в компании "Скарабей" https://kolpino.assenizator-mtk.ru/price/ , тем более можно взять у них в аренду , а так же эта компания и обслуживает мобильные туалетные кабины . Посмотрите , понадобится .
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